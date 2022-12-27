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У Дніпрі заблукала бабуся з Донецької області

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі бабуся з Донецької області заблукала і не могла згадати, де проживає.

Новости Днепра про У Дніпрі заблукала бабуся з Донецької області

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Літню жінку побачили перехожі у Самарському районі та викликали патрульних. Їм бабуся розповіла, що заблукала та не пам’ятає дорогу у центр переселенців, де зараз проживає. 

Патрульні змогли знайти контакти та зв’язатися з онукою бабусі. Вона повідомила адресу, куди треба привезти бабусю. Інспектори доставили літню жінку до місця тимчасового проживання та передали онуці.

Бабуся медичної допомоги не потребувала. 

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