У Дніпрі заблукала бабуся з Донецької області

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.
Літню жінку побачили перехожі у Самарському районі та викликали патрульних. Їм бабуся розповіла, що заблукала та не пам’ятає дорогу у центр переселенців, де зараз проживає.
Патрульні змогли знайти контакти та зв’язатися з онукою бабусі. Вона повідомила адресу, куди треба привезти бабусю. Інспектори доставили літню жінку до місця тимчасового проживання та передали онуці.
Бабуся медичної допомоги не потребувала.
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