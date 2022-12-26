На Днепропетровщине бывший узник украл у 70-летнего дедушки 140 тыс. грн и золотые украшения

В Каменском ранее судимый 37-летний мужчина похитил у 70-летнего дедушки все его сбережения и золотые украшения.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным следствия, с августа злоумышленник работал у дедушки и помогал ему по домохозяйству. Однажды подозреваемый увидел в гараже тайник с деньгами и золотыми украшениями и решил ограбить хозяина.

Первый раз, 13 декабря, он украл часть денег, когда потерпевший занимался домашними делами. Второй раз, в ночь с 16 на 17 декабря, мужчина прокрался в тайник и забрал все деньги и золотые украшения.

В общей сложности подозреваемый похитил у жертвы почти 140 тысяч гривен и драгоценности. Часть денег он потратил на личные нужды, а остаток и золотые изделия спрятал в тайник неподалеку от места жительства.

Позже злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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