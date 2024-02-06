В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции

Она рассказала, что ее в подъезде дома ограбили неизвестные женщины: они вырвали из рук пенсионерки сумку и сбежали. Произошло все на жилом массиве Тополь-3.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Полицейские установили и задержали причастных к преступлению женщин – ими оказались 17-летняя девушка и ее 43-летняя мать. Похищенные вещи изъяли и вернули потерпевшей.
6 февраля следователи сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелей.
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