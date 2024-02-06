У Кам’янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків

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4 лютого у Кам’янському серед білого дня невідомі напали з кастетом та молотком на 37-річного громадського діяча Олександра Олійника.

Про напад чоловік розповів у соцмережі, також він звернувся із заявою до поліції.

Спочатку правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Згодом постраждалий надав до органу досудового розслідування посвідчення громадського діяча. У зв’язку з цим слідчі перекваліфікували кримінальне провадження зі ст. 125 на ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов`язок) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці розшукують свідків нападу на чоловіка. Тому якщо ви щось знаєте чи бачили, зверніться, будь ласка, за номерами: 068 973 46 22, 098 874 01 19, 067 511 46 15 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo: поліція шукає свідків ДТП.

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