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  • У Кам’янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків

У Кам’янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків

Сьогодні 10:52
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Новости Днепра про У Кам'янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків


4 лютого у Кам’янському серед білого дня невідомі напали з кастетом та молотком на 37-річного громадського діяча Олександра Олійника.

Про напад чоловік розповів у соцмережі, також він звернувся із заявою до поліції.

Спочатку правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Згодом постраждалий надав до органу досудового розслідування посвідчення громадського діяча. У зв’язку з цим слідчі перекваліфікували кримінальне провадження зі ст. 125 на ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов`язок) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці розшукують свідків нападу на чоловіка. Тому якщо ви щось знаєте чи бачили, зверніться, будь ласка, за номерами: 068 973 46 22, 098 874 01 19, 067 511 46 15 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo: поліція шукає свідків ДТП.

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Новости Днепра про У Кам'янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідківУкраїнська

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