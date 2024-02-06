У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Учора, 5 лютого, до поліції звернулась 87-річна бабуся.

Вона розповіла, що її у під’їзді будинку пограбували невідомі жінки: вони вирвали з рук пенсіонерки сумку та втекли. Сталося все на житловому масиві Тополя-3.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили та затримали причетних до злочину жінок – ними виявилися 17-річна дівчина та її 43-річна мати. Викрадені речі вилучили та повернули потерпілій.

6 лютого слідчі повідомили фігуранткам про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків.

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