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  • У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Сьогодні 14:56
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Учора, 5 лютого, до поліції звернулась 87-річна бабуся.

Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Вона розповіла, що її у під’їзді будинку пограбували невідомі жінки: вони вирвали з рук пенсіонерки сумку та втекли. Сталося все на житловому масиві Тополя-3.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили та затримали причетних до злочину жінок – ними виявилися 17-річна дівчина та її 43-річна мати. Викрадені речі вилучили та повернули потерпілій.

Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

6 лютого слідчі повідомили фігуранткам про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомі напали з кастетом та молотком на громадського діяча: правоохоронці шукають свідків.

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Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі неповнолітня дівчина та її матір пограбували бабусю: деталі від поліціїРусский

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