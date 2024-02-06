В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

В понедельник, 5 февраля, в полицию обратился горожанин. Он сообщил, что около двух месяцев не видел своего 51-летнего соседа и тот не выходит на связь.
Правоохранители начали искать мужчину. Они установили, что в ноябре 2023 года потерпевший находился в гостях у 34-летнего подозреваемого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой нападавший избил и ударил ножом в шею 51-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, преступник спрятал тело в подвале собственного домовладения.
6 февраля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в шахте лифта обнаружили труп: комментарий полиции.
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