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В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

Сегодня 12:35
просмотров

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

В понедельник, 5 февраля, в полицию обратился горожанин. Он сообщил, что около двух месяцев не видел своего 51-летнего соседа и тот не выходит на связь.

Правоохранители начали искать мужчину. Они установили, что в ноябре 2023 года потерпевший находился в гостях у 34-летнего подозреваемого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой нападавший избил и ударил ножом в шею 51-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, преступник спрятал тело в подвале собственного домовладения.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

6 февраля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в шахте лифта обнаружили труп: комментарий полиции.

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