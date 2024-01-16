В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки

Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:30.

Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание возникло на кухне – горело домашнее имущество на площади 4 кв. м.

В квартире пожарные обнаружили 85-летнюю бабушку. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ожогами.

Пожар ликвидировали в 14:08.

К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге горел частный пансионат для пожилых людей.

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