В Днепре и области задержали еще 10 человек, которые обманывали граждан Латвии: новые детали

Об этом сообщили в областной полиции.
Полицейские задержали участников преступной организации, выманивавших деньги у граждан ЕС. По информации правоохранителей, мошеннический колцентр действовал в Каменском. В марте правоохранители прекратили его деятельность, а теперь нашли еще 10 человек, которые скрывались в Днепре и Латвии.
Работники центров представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и обманывали людей, узнавая конфиденциальные данные банковских счетов.
В ходе второго этапа спецоперации в Днепре задержали еще пять соучастников. Также пятеро членов организации задержаны в Латвии, они обеспечивали вывод средств пострадавших на подконтрольные банковские счета.
Пострадавшим уже возмещен причиненный ущерб на почти 900 тыс. грн.
В марте этого года украинские полицейские вместе с латвийскими коллегами разоблачили разветвленную сеть мошеннических колцентров. Были установлены 14 пострадавших граждан Латвии. В марте было задержано 10 участников преступной организации.
Всего к схеме причастны 15 человек. Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, патроны к нему, деньги, технику и автомобили.
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