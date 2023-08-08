У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

У Дніпрі та Кам'янському затримали ще десятьох людей, які дурили латвійців.

Про це повідомили в обласній поліції.

Поліціянти затримали учасників злочинної організації, які виманювали гроші у громадян ЄС. За інформацією правоохоронців, шахрайський колцентр діяв у Кам’янському. У березні правоохоронці припинили його діяльність, а тепер відшукали ще 10 людей, які переховувалися у Дніпрі та Латвії.

Працівники центрів представлялись співробітниками банків, правоохоронних органів та вводили в оману людей, дізнаючись конфіденційні дані банківських рахунків.

У ході другого етапу спецоперації у Дніпрі затримали ще 5 співучасників. Також п’ятьох членів організації затримали у Латвії, вони забезпечували виведення коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки.

Потерпілим вже відшкодовано завдану шкоду на майже 900 тис грн.

Що передувало

У березні цього року українські поліцейські разом з латвійськими колегами викрили розгалужену мережу шахрайських колцентрів. Було встановлено 14 потерпілих громадян Латвії. У березні було затримано 10 учасників злочинної організації.

Усього до схеми причетні 15 людей. Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, набої до неї, гроші, техніку та автомобілі.

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