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  • У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

Сьогодні 14:47
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У Дніпрі та Кам'янському затримали ще десятьох людей, які дурили латвійців.

Новости Днепра про У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

Про це повідомили в обласній поліції.

Поліціянти затримали учасників злочинної організації, які виманювали гроші у громадян ЄС. За інформацією правоохоронців, шахрайський колцентр діяв у Кам’янському. У березні правоохоронці припинили його діяльність, а тепер відшукали ще 10 людей, які переховувалися у Дніпрі та Латвії. 

Працівники центрів представлялись співробітниками банків, правоохоронних органів та вводили в оману людей, дізнаючись конфіденційні дані банківських рахунків.

Новости Днепра про У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

У ході другого етапу спецоперації у Дніпрі затримали ще 5 співучасників. Також п’ятьох членів організації затримали у Латвії, вони забезпечували виведення коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки.

Потерпілим вже відшкодовано завдану шкоду на майже 900 тис грн.

Що передувало

У березні цього року українські поліцейські разом з латвійськими колегами викрили розгалужену мережу шахрайських колцентрів. Було встановлено 14 потерпілих громадян Латвії. У березні було затримано 10 учасників злочинної організації. 

Усього до схеми причетні 15 людей. Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, набої до неї, гроші, техніку та автомобілі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталіУкраїнська

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