У Дніпрі та області затримали ще 10-х людей, які телефоном дурили громадян Латвії: нові деталі

Про це повідомили в обласній поліції.
Поліціянти затримали учасників злочинної організації, які виманювали гроші у громадян ЄС. За інформацією правоохоронців, шахрайський колцентр діяв у Кам’янському. У березні правоохоронці припинили його діяльність, а тепер відшукали ще 10 людей, які переховувалися у Дніпрі та Латвії.
Працівники центрів представлялись співробітниками банків, правоохоронних органів та вводили в оману людей, дізнаючись конфіденційні дані банківських рахунків.
У ході другого етапу спецоперації у Дніпрі затримали ще 5 співучасників. Також п’ятьох членів організації затримали у Латвії, вони забезпечували виведення коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки.
Потерпілим вже відшкодовано завдану шкоду на майже 900 тис грн.
У березні цього року українські поліцейські разом з латвійськими колегами викрили розгалужену мережу шахрайських колцентрів. Було встановлено 14 потерпілих громадян Латвії. У березні було затримано 10 учасників злочинної організації.
Усього до схеми причетні 15 людей. Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, набої до неї, гроші, техніку та автомобілі.
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