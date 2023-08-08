Мешканець Павлограда знайшов на городі горщик II тисячоліття до нашої ери

У Павлограді знайшли горщик II тисячоліття до нашої ери.

Про це повідомили на Facebook-сторінці КЗ “Павлоградський історико-краєзнавчий музей”.

До музею потрапив ліплений керамічний горщик, який могли виготовити ще у II тисячолітті до нашої ери. Тоді на теренах України панувала катакомбна культура. Цей період увійшов до історії, як бронзовий вік.

На горщику вирізьблений орнамент у вигляді відбитків мотузки та зубчастого штампа – геометричних композицій.

Пізніше з’ясувалося, що горщик знайшли в приватному секторі під час земляних робіт. Прадавній предмет побуту лежав на глибині до 2 метрів під землею. Павлоградець, який відкопав експонат на своєму городі, вирішив передати його музейникам.

Нагадаємо, до переліку археологічних пам’яток внесли 900 курганів та кочовищ на території Павлоградського та Новомосковського районів.

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