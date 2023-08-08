Житель Павлограда нашел на огороде горшок II тысячелетия до нашей эры

Об этом сообщили на Facebook-странице КЗ «Павлоградский историко-краеведческий музей».
В музей попал керамический горшок, который могли изготовить еще в II тысячелетии до нашей эры. Тогда на территории Украины царила катакомбная культура. Этот период вошел в историю, как бронзовый век.
На горшке вырезан орнамент в виде отпечатков веревки и зубчатого штампа – геометрических композиций.
Позже выяснилось, что горшок был найден в частном секторе во время земляных работ. Древний предмет обихода лежал на глубине до 2 метров под землей. Павлоградец, откопавший экспонат на своем огороде, решил передать его музейщикам.
Напомним, в список археологических памятников внесли 900 курганов и кочевий на территории Павлоградского и Новомосковского районов.
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