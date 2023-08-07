Міфічний Мавринський Майдан та ще 900 курганів на Дніпропетровщині взяли під охорону: що це означає

Відомі археологічні пам'ятки Дніпропетровщини тепер під охороною.

На Дніпропетровщині розташовано безліч курганів та кочовищ, яким по декілька тисяч років. Деякі з них досить унікальні та потребують захисту держави. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, 900 археологічних об’єктів області тепер входять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Переважна більшість із них розташована в Павлоградському та Новомосковському районах.

Відтепер об’єкти під охороною держави. Це означає, що використовувати ці землі не для археологічних робіт заборонено. За пам’ятками доглядатимуть та слідкуватимуть, щоб їх не знищили.

До переліку пам’яток внесли Мавринський Майдан, що розташований неподалік від Павлограда. Своєю формою він нагадує краба або павука. Але насправді це геометрично правильний зрізаний конус з отворами на трьох його верхівках, які спрямовані чітко на схід, захід та південь.

Загальна площа майдану – 5,5 гектарів.

Мавринський Майдан називають містичним місцем сили. Достеменно невідомо для чого саме використовувалися ці землі. Дехто припускає, що тут в древні часи розташовувався храм, а хтось впевнений, що це фортифікаційні насипи давніх воїнів, якими потім також захищалися козаки.

До переліку пам’яток також внесли два археологічні поселення, які розташовані в Троїцькій громаді. Відкрили їх у 1955 році. На місцях розкопок знаходили знаряддя представників черняхівської культури 3-4 століття до нашої ери. Також археологи віднайшли керамічні вироби більш пізнього періоду.

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