Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідь

Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідь

Сьогодні 10:00
просмотров

Менше ніж за місяць школярі у Дніпрі можуть повернутися за парти.

Новости Днепра про Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідь

Відповідно, у батьків виникає питання, чи потрібно купувати дітям шкільну форму. 

У міській раді дали відповідь.

Так, за словами Олени Яковенко, заступниці начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР, в Україні скасована шкільна форма, тому купувати її не треба. Водночас вона зазначила, що дитина має вдягатись ближче до ділового стилю, а на фізкультуру ходити в спортивному, щоб дотримуватись санітарно-гігієнічних норм.

Указом Президента України шкільна форма скасована. Такого поняття немає. Є шкільний одяг. Хотілось би, щоб батьки розуміли, що в школу дитина має вдягатись ближче до ділового стилю. А на фізкультуру ходити в спортивному, щоб дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Щоб дитина не ходила на уроки фізкультури, а потім в тому самому одязі – на звичайні заняття. Має бути баланс. Для дітей пільгових категорій шкільний одяг має відшкодовуватись, – сказала Олена Яковенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня. 

Читайте також:

Новости Днепра про Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідьУкраїнська Новости Днепра про Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідьРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області живе найбільша кількість пенсіонерів
Новини Дніпра
Сьогодні 10:24
У Дніпропетровській області живе найбільша кількість пенсіонерів

Дніпропетровщина очолила п'ятірку регіонів, де живе найбільше пенсіонерів.

Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю
Новини Дніпра
Сьогодні 09:05
Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

З 7 серпня у Дніпропетровській області офіційно дозволили риболовлю.

У міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
У міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня

У Дніпрі активно готуються до нового навчального року, адже до…

У Дніпрі на Квітки Цісик горіла квартира у багатоповерхівці: вогнеборці врятували людину
Новини Дніпра
Сьогодні 07:19
У Дніпрі на Квітки Цісик горіла квартира у багатоповерхівці: вогнеборці врятували людину

Учора, 7 серпня, на вулиці Квітки Цісик (раніше - Гулі…

Наверх