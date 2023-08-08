Чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідь

Відповідно, у батьків виникає питання, чи потрібно купувати дітям шкільну форму.
У міській раді дали відповідь.
Так, за словами Олени Яковенко, заступниці начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР, в Україні скасована шкільна форма, тому купувати її не треба. Водночас вона зазначила, що дитина має вдягатись ближче до ділового стилю, а на фізкультуру ходити в спортивному, щоб дотримуватись санітарно-гігієнічних норм.
Указом Президента України шкільна форма скасована. Такого поняття немає. Є шкільний одяг. Хотілось би, щоб батьки розуміли, що в школу дитина має вдягатись ближче до ділового стилю. А на фізкультуру ходити в спортивному, щоб дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Щоб дитина не ходила на уроки фізкультури, а потім в тому самому одязі – на звичайні заняття. Має бути баланс. Для дітей пільгових категорій шкільний одяг має відшкодовуватись, – сказала Олена Яковенко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня.
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