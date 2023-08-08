Сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Заряджайте все!

Сьогодні, 8 серпня, у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 8 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);

вул. Молодіжна: 19, 21-24, 26-32, 34.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що у Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси.

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