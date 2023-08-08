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Сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Сьогодні 06:45
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Заряджайте все!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Сьогодні, 8 серпня, у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 8 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
  • вул. Молодіжна: 19, 21-24, 26-32, 34.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що у Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адресиУкраїнська

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