Сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Сьогодні, 8 серпня, у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, 8 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Раніше ми писали, що у Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси.
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