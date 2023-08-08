Перейменування Новомосковська: як мешканці можуть запропонувати назву

В Україні триває дерусифікація та декомунізація топонімів. Перейменовують населені пункти, вулиці тощо.

Не виняток і Дніпропетровщина. Так, в регіоні до січня 2024 року мають перейменувати 35 населених пунктів: 4 міста, 26 сіл, 3 селища та 2 селища міського типу. Серед них і Новомосковськ, адже ця назва є похідною від назви столиці російської федерації.

Взагалі дискусії щодо перейменування цього міста ведуться давно. Зараз триває збір пропозицій від місцевих мешканців – кожен може запропонувати свою назву.

Щоб це зробити, достатньо заповнити Google-форму.

Наголошую, що це лише збір пропозицій та думок, а не голосування за остаточний варіант. А вже на підставі отриманих результатів ми будемо визначати варіанти для остаточного голосування, – зазначив міський голова Сергій Рєзнік.

Тобто із запропонованих варіантів робоча група вибере кілька – і вже за них будуть голосувати містяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують.

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