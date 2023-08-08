Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название

Не исключение и Днепропетровщина. Так, в регионе до января 2024 года должны переименовать 35 населенных пунктов: 4 города, 26 сел, 3 поселка и 2 поселка городского типа. Среди них и Новомосковск, ведь это название производно от названия столицы российской федерации.
Дискуссии о переименовании этого города ведутся давно. Сейчас идет сбор предложений от местных жителей – каждый может предложить свое название.
Чтобы это сделать, достаточно заполнить Google-форму.
Подчеркиваю, что это только сбор предложений и мнений, а не голосование за окончательный вариант. А уже на основании полученных результатов мы будем определять варианты для окончательного голосования, – отметил городской голова Сергей Резник.
То есть из предложенных вариантов рабочая группа выберет несколько – и уже за них будут голосовать горожане.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра хотят переименовать улицу Софии Ковалевской: какое название предлагают.
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