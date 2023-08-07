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  • У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води: які відхилення знайшли

У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води: які відхилення знайшли

Сьогодні 20:35
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У Дніпрі перевірили якість питної води.

Новости Днепра про У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води: які відхилення знайшли

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

У період з 28 липня по 3 серпня фахівці відібрали 216 проб питної води в містах Дніпропетровщини. Результати перевірки показали, що є деякі відхилення:

  • за результатами мікробіологічних досліджень всі проби відповідають нормативам, збудники інфекційних захворювань не виявлялись;

За результатами фізико-хімічних досліджень 100 проб з відхиленням від нормативів:

  • з них за органолептичними показниками відмічається перевищення нормативів по забарвленості у питній воді з поверхневих водойм (м. Дніпро, м.Кривий Ріг, м.Першотравенськ та Верхньодніпровський район);
  • за показниками: хлороформу та перманганатної окиснюваності, (м.Дніпро, м.Кам’янське, м.Кривий Ріг, м.Нікополь, м.Павлоград, Новомосковський, Верхньодніпровський та Синельниківський райони) та за показником сухого залишку та хлоридів у питній воді з підземних джерел (Васильківський, Першотравенський та Царичанський райони). Але значення цих показників є сталими протягом багатьох років, без аномальних змін

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Новости Днепра про У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води: які відхилення знайшлиУкраїнська

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