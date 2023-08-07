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  • У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив’язали біля АТБ: це вже не вперше

У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив’язали біля АТБ: це вже не вперше

Сьогодні 12:00
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Місцевих обурило таке ставлення до улюбленця.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив'язали біля АТБ: це вже не вперше

На днях на житловому масиві Тополя-2 біля одного із магазинів “АТБ” місцеві помітили прив’язаного лабрадора. Як виявилося, собачка просиділа так усю ніч.

Небайдужі містяни тимчасово забрали тварину до себе – поки не знайдеться господар.

Про це повідомила у Facebook дніпрянка Кароліна Смехова.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив'язали біля АТБ: це вже не вперше

Під дописом Кароліни інші містяни відзначили, що цю собачку вже не вперше так прив’язують – її бачили і раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив'язали біля АТБ: це вже не вперше

Пізніше Кароліна у коментарях зазначила, що господар знайшовся та забрав свого лабрадора.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив'язали біля АТБ: це вже не вперше

Але можна тільки уявити, що в цей час відчувала бідолашна тварина…

Будь ласка, не робіть так – бережіть своїх улюбленців!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив'язали біля АТБ: це вже не впершеУкраїнська

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