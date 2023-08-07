У Дніпрі на ж/м Тополя лабрадора на ніч прив’язали біля АТБ: це вже не вперше

На днях на житловому масиві Тополя-2 біля одного із магазинів “АТБ” місцеві помітили прив’язаного лабрадора. Як виявилося, собачка просиділа так усю ніч.
Небайдужі містяни тимчасово забрали тварину до себе – поки не знайдеться господар.
Про це повідомила у Facebook дніпрянка Кароліна Смехова.
Під дописом Кароліни інші містяни відзначили, що цю собачку вже не вперше так прив’язують – її бачили і раніше.
Пізніше Кароліна у коментарях зазначила, що господар знайшовся та забрав свого лабрадора.
Але можна тільки уявити, що в цей час відчувала бідолашна тварина…
Будь ласка, не робіть так – бережіть своїх улюбленців!
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку.
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