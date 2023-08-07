У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей

Фахівці виявили у водоймищах Дніпра та області холероподібний вібріон.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров`я України.

У чотирьох пробах води з водойм Дніпра та області знайшли холероподібний вібріон. Проте панікувати рано, адже попри назву, це не збудник холери, але він викликає інші кишкові захворювання у людей.

Усього в період з 28 липня до 3 серпня дослідили 57 проб води з водоймищ Дніпра та області. З них 22 проби – прісна вода з річок та ставків, і 35 – каналізаційні стоки.

Знайшли холероподібний вібріон у таких місцях:

вода річки Дніпро в районах Парку культури та відпочинку «Сагайдак» у Дніпрі;

КЗК Парк культури та відпочинку “Придніпровський” у Дніпрі;

вода річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах містечка Підгороднє;

річка Ревун в районі КП “Дніпро” смт. Червоногригорівка Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району.

Про результати проінформовано органи місцевої влади та Держпродспоживслужбу.

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