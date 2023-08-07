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  • У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей

У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей

Сьогодні 14:46
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Фахівці виявили у водоймищах Дніпра та області холероподібний вібріон.

Новости Днепра про У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров`я України.

У чотирьох пробах води з водойм Дніпра та області знайшли холероподібний вібріон. Проте панікувати рано, адже попри назву, це не збудник холери, але він викликає інші кишкові захворювання у людей. 

Усього в період з 28 липня до 3 серпня дослідили 57 проб води з водоймищ Дніпра та області. З них 22 проби – прісна вода з річок та ставків, і 35 – каналізаційні стоки.

Знайшли холероподібний вібріон у таких місцях:

  • вода річки Дніпро в районах Парку культури та відпочинку «Сагайдак» у Дніпрі;
  • КЗК Парк культури та відпочинку “Придніпровський” у Дніпрі;
  • вода річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах містечка Підгороднє;
  • річка Ревун в районі КП “Дніпро” смт. Червоногригорівка Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району.

Про результати проінформовано органи місцевої влади та Держпродспоживслужбу.

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Новости Днепра про У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людейУкраїнська

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