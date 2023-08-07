У Дніпрі та районі чотири дні буде гучно: у чому річ

У Дніпрі попередили про навчання ЗСУ.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відзавтра, 8 серпня та ще чотири дні, у Дніпрі та Дніпровському районі будуть проводити навчання. Сили оборони та безпеки будуть відточувати навички взаємодії в різних ситуаціях.

Працюватимуть чотири дні, а тому може бути гучно. Мешканців області прошу не лякатися. Ви під надійним захистом, – повідомляє Сергій Лисак.

Тож якщо будете чути вибух – то найімовірніше це наші військові.

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