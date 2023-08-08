У Дніпрі на Квітки Цісик горіла квартира у багатоповерхівці: вогнеборці врятували людину

Учора, 7 серпня, на вулиці Квітки Цісик (раніше - Гулі Корольової) сталася пожежа у дев'ятиповерхівці - там на четвертому поверсі горіла квартира.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:19.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі квартири на четвертому поверсі та вогонь перекинувся на житлову кімнату. Також існувала загроза поширення пожежі на балкони верхніх поверхів. Крім того, відбулось задимлення сходової клітини.

Займання локалізували о 16:45 та ліквідували о 16:51. Вогонь знищив балкон оселі, пошкодив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін кімнати. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували людину (дані встановлюються).

Будь ласка, будьте обережні з вогнем, особливо у побуті!

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