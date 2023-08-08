У Дніпропетровській області живе найбільша кількість пенсіонерів

Дніпропетровщина очолила п'ятірку регіонів, де живе найбільше пенсіонерів.

Про це повідомляє портал OpenDataBot.

Згідно з останніми підрахунками в Дніпропетровській області зареєстровано приблизно 886,3 тисяч пенсіонерів. Це найвищий показник серед усіх регіонів України.

За останні півтора року війни Дніпропетровщина стала новою домівкою для багатьох людей, включаючи літніх, які були вимушені залишити тимчасово окуповані території. Тож, ймовірно, саме тому, наш регіон вибився у лідери.

За даними очільника облради Микола Лукашук, до 24 лютого 2022 року в області мешкало близько 3,2 мільйона осіб, тож поточний показник в понад 886 тисяч пенсіонерів виглядає ще більш значущим.

Така велика кількість літніх людей свідчить про необідність адаптувати інфраструктуру під нову демографічну картину. Перш за все це стосується соціальної та медичної сфер.

Подивитися яка ситуація в інших регіонах можна на інфографіці нижче.

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