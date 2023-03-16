5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄС

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Так, за даними слідства, троє організаторів розробили схему заволодіння коштами мешканців ЄС. Більшість потерпілих жили в Латвії, але наразі перевіряється інформація про жертв з Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.
Схема проста: “працівники” центрів представлялися співробітниками поліції та банків та вводили співрозмовників в оману. Вони дізнавалися конфіденційні банківські дані, а потім виводили гроші потерпілих на свої рахунки.
За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 мільйонів гривень.
Слідчі дії тривають. Наразі встановлюється причетність до «схеми» працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів».
Під час масових обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.
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