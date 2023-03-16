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  • 5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄС

5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄС

Сьогодні 15:33
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У Дніпрі та області викрили шахрайську схему.

Новости Днепра про 5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄС

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Так, за даними слідства, троє організаторів розробили схему заволодіння коштами мешканців ЄС. Більшість потерпілих жили в Латвії, але наразі перевіряється інформація про жертв з Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. 

Схема проста: “працівники” центрів представлялися співробітниками поліції та банків та вводили співрозмовників в оману. Вони дізнавалися конфіденційні банківські дані, а потім виводили гроші потерпілих на свої рахунки. 

За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають. Наразі встановлюється причетність до «схеми» працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів».

Під час масових обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Новости Днепра про 5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄС

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Новости Днепра про 5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄСУкраїнська Новости Днепра про 5 млн щомісячного обороту: у Дніпрі викрили «сall-центри», які ошукали громадян країн ЄСРусский

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