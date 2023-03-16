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  • Перебите все тіло: у Дніпрі допомоги потребує котик Кактус, якого жорстоко побили палицею

Перебите все тіло: у Дніпрі допомоги потребує котик Кактус, якого жорстоко побили палицею

Сьогодні 13:17
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У Дніпрі рятують побитого кота Кактуса.

Новости Днепра про Перебите все тіло: у Дніпрі допомоги потребує котик Кактус, якого жорстоко побили палицею

Про це розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, котика Кактуса знайшла 80-річна бабуся, яка живе в приватному секторі. Пухнастик приліз до старенької та гучно нявчав, просячи про допомогу. Скоріше за все, чотирилапого побили. Волонтер підозрює, що це могли зробити палицею чи лопатою. 

У котика складний перелом задньої лапки зі зміщеннями, а на всьому тілі гематоми. Ветеринари кажуть, що пухнастика врятувало те, що в нього ковтуни на шерсті, які стали захисним “бронежилетом” від ударів. 

Наразі необхідно провести остеосинтез та встановити спиці для фіксації зламаної задньої лапки, яка вже почала гнити. Крім цього, треба зробити аналізи та рентген. За попередніми підрахунками, лікування кота обійдеться в 10 тисяч гривень. І це без післяопераційного догляду та реабілітації. 

Кактусик зараз не може самостійно їсти та рухатися, але він дуже добрий та не втратив віри в людей. Якщо ви хочете і можете допомогти котику, то зробити це можна за реквізитами нижче. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги: 
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для котика Кактусика”
 
Нагадаємо, раніше в Кам’янському знайшли катівню для котів. У підвалі гімназії №39 у Кам’янському лежали трупи пухнастиків. Безпритульних тварин замурували там спеціально, не залишивши їм жодних шансів на порятунок.

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Новости Днепра про Перебите все тіло: у Дніпрі допомоги потребує котик Кактус, якого жорстоко побили палицеюУкраїнська

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