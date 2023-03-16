Перебите все тіло: у Дніпрі допомоги потребує котик Кактус, якого жорстоко побили палицею

Про це розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, котика Кактуса знайшла 80-річна бабуся, яка живе в приватному секторі. Пухнастик приліз до старенької та гучно нявчав, просячи про допомогу. Скоріше за все, чотирилапого побили. Волонтер підозрює, що це могли зробити палицею чи лопатою.

У котика складний перелом задньої лапки зі зміщеннями, а на всьому тілі гематоми. Ветеринари кажуть, що пухнастика врятувало те, що в нього ковтуни на шерсті, які стали захисним “бронежилетом” від ударів.

Наразі необхідно провести остеосинтез та встановити спиці для фіксації зламаної задньої лапки, яка вже почала гнити. Крім цього, треба зробити аналізи та рентген. За попередніми підрахунками, лікування кота обійдеться в 10 тисяч гривень. І це без післяопераційного догляду та реабілітації.

Кактусик зараз не може самостійно їсти та рухатися, але він дуже добрий та не втратив віри в людей. Якщо ви хочете і можете допомогти котику, то зробити це можна за реквізитами нижче.