Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю 24 каналу.
Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані “центри прийняття рішень”, тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.
Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам’ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки, – заявив Ігнат.
Речник додав, що ворог також атакує об’єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.
Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Усе, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор, – підкреслив він.
Тому не ігноруйте тривогу і бережіть себе!
Читайте також:
Автор:
Щоб заощадити на оплаті комунальних послуг та оренді житла мешканці…
Дніпро продовжує встановлювати рекорди з народжуваності.
У Дніпрі чоловік чіплявся до дітей на вулиці.
У Дніпрі не курсуватимуть деякі тролейбуси та трамваї.