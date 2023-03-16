Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Сьогодні 13:20
просмотров

Незважаючи на те, що зима закінчилася, ворог може і надалі обстрілювати Україну. Цілями росіян можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти.

Новости Днепра про Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю 24 каналу.

Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані “центри прийняття рішень”, тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам’ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки, – заявив Ігнат.

Речник додав, що ворог також атакує об’єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.

Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Усе, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор, – підкреслив він.

Новости Днепра про Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Тому не ігноруйте тривогу і бережіть себе!

Читайте також:

Новости Днепра про Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атакУкраїнська Новости Днепра про Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атакРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:05
    Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

    Щоб заощадити на оплаті комунальних послуг та оренді житла мешканці…

    Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти

    Дніпро продовжує встановлювати рекорди з народжуваності.

    Пропонує обійми: у Дніпрі незнайомець чіпляється до дітей на дитмайданчику
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Пропонує обійми: у Дніпрі незнайомець чіпляється до дітей на дитмайданчику

    У Дніпрі чоловік чіплявся до дітей на вулиці.

    У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусів

    У Дніпрі не курсуватимуть деякі тролейбуси та трамваї.

    Наверх