Речник Повітряних сил назвав ймовірні цілі рф під час наступних ракетних атак

Незважаючи на те, що зима закінчилася, ворог може і надалі обстрілювати Україну. Цілями росіян можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю 24 каналу.

Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані “центри прийняття рішень”, тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам’ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки, – заявив Ігнат.

Речник додав, що ворог також атакує об’єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.

Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Усе, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор, – підкреслив він.

Тому не ігноруйте тривогу і бережіть себе!

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