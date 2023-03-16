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  • 5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕС

5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕС

Сегодня 15:33
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В Днепре и области разоблачили мошенническую схему.

Новости Днепра про 5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕС

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Так, по данным следствия, три организатора разработали схему завладения средствами жителей ЕС. Большинство пострадавших жили в Латвии, но проверяется информация о жертвах из Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Схема проста: «работники» центров представлялись сотрудниками полиции и банков и вводили собеседников в заблуждение. Они узнавали конфиденциальные банковские данные, затем выводили деньги пострадавших на свои счета.

По предварительным данным, месячный оборот от сделок составлял 5 миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность к «схеме» работников полиции, которые «крышевали» деятельность указанных «сall-центров».

Во время массовых обысков по месту проживания фигурантов и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, денежные средства в сумме 200 тыс. грн, мобильные телефоны, черные записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

Новости Днепра про 5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕС

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Новости Днепра про 5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕСУкраїнська Новости Днепра про 5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕСРусский

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