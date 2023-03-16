5 млн ежемесячного оборота: в Днепре разоблачили сall-центры, которые обманули граждан стран ЕС

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Так, по данным следствия, три организатора разработали схему завладения средствами жителей ЕС. Большинство пострадавших жили в Латвии, но проверяется информация о жертвах из Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Схема проста: «работники» центров представлялись сотрудниками полиции и банков и вводили собеседников в заблуждение. Они узнавали конфиденциальные банковские данные, затем выводили деньги пострадавших на свои счета.
По предварительным данным, месячный оборот от сделок составлял 5 миллионов гривен.
Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность к «схеме» работников полиции, которые «крышевали» деятельность указанных «сall-центров».
Во время массовых обысков по месту проживания фигурантов и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, денежные средства в сумме 200 тыс. грн, мобильные телефоны, черные записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.
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