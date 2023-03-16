Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкой

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, котика Кактуса нашла 80-летняя пенсионерка, живущая в частном секторе. Пушистик прилез к ней и громко мяукал, прося о помощи. Скорее всего, четырехлапого избили. Волонтер подозревает, что это могли сделать палкой или лопатой.

У котика сложный перелом задней лапки со смещениями, а на всем теле гематомы. Ветеринары говорят, что пушистика спасло то, что у него колтуны на шерсти, которые стали защитным «бронежилетом» от ударов.

Сейчас необходимо провести остеосинтез и установить спицы для фиксации сломанной задней лапки, которая уже начала гнить. Кроме того, нужно сделать анализы и рентген. По предварительным подсчетам, лечение кота обойдется в 10 тысяч гривен. И это без послеоперационного ухода и реабилитации.

Кактусик сейчас не может самостоятельно есть и двигаться, но он очень добрый и не потерял веру в людей. Если вы хотите и можете помочь котику, сделать это можно по реквизитам ниже.