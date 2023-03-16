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  • Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкой

Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкой

Сегодня 13:17
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В Днепре спасают избитого кота Кактуса.

Новости Днепра про Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкой

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, котика Кактуса нашла 80-летняя пенсионерка, живущая в частном секторе. Пушистик прилез к ней и громко мяукал, прося о помощи. Скорее всего, четырехлапого избили. Волонтер подозревает, что это могли сделать палкой или лопатой.

У котика сложный перелом задней лапки со смещениями, а на всем теле гематомы. Ветеринары говорят, что пушистика спасло то, что у него колтуны на шерсти, которые стали защитным «бронежилетом» от ударов.

Сейчас необходимо провести остеосинтез и установить спицы для фиксации сломанной задней лапки, которая уже начала гнить. Кроме того, нужно сделать анализы и рентген. По предварительным подсчетам, лечение кота обойдется в 10 тысяч гривен. И это без послеоперационного ухода и реабилитации.

Кактусик сейчас не может самостоятельно есть и двигаться, но он очень добрый и не потерял веру в людей. Если вы хотите и можете помочь котику, сделать это можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги: 
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для котика Кактусика”
 
Напомним, ранее в Каменском нашли пыточную для кошек. В подвале гимназии №39 в Каменском лежали трупы пушистиков. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.
 

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Новости Днепра про Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкойУкраїнська Новости Днепра про Перебито все тело: в Днепре в помощи нуждается котик Кактус, которого жестоко избили палкойРусский

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