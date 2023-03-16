Второй рекорд за месяц: в Днепре за сутки родились 24 младенца

Так, в среду, 15 марта, в нашем городе родилось рекордное количество малышей – второй раз за месяц. На свет появилось 24 младенца: 9 девочек и 15 мальчиков. Двоих детей родили женщины-переселенки.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Предыдущий рекорд был 10 марта. Тогда в Днепре также родилось 24 младенца. По 22 новорожденных было 9 и 11 марта.
Желаем мамочкам и их деткам здоровья и мира!
Жизнь победит!
Напомним, ранее мы писали, что второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков.
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