Спикер Воздушных сил назвал вероятные цели рф во время последующих ракетных атак

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.
Он отметил, что для россиян приоритетными целями остаются так называемые «центры принятия решений», то есть правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны.
Правительственные здания — это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности, — заявил Игнат.
Спикер добавил, что враг также атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы нанести вред мирному населению.
Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор, — подчеркнул он.
Поэтому не игнорируйте тревогу и берегите себя!
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