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На трасі Дніпро – Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)

Сьогодні 13:58
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На трасі Дніпро-Миколаїв сталася смертельна ДТП

Новости Днепра про На трасі Дніпро - Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)

Про це повідомили в Головному управління ДСНС у Миколаївській області. 

Так, за даними миколаївських рятувальників, аварія сталася ввечері 15 березня на трасі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. ВАЗ зіткнувся із фурою та загорівся. Попередньо відомо, що водія вантажівки відправили в лікарню, а ось 19-річний кермувальник легковика згорів живцем. 

Через півгодини пожежу вдалося загасити, втім, машина згоріла вщент.

На місці працювала поліція та швидка. 

Новости Днепра про На трасі Дніпро - Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)

Нагадаємо, ми повідомляли про пожежу в Кривому Розі, під час якої згоріли торговельні павільйони на авторинку та авто. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.

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Новости Днепра про На трасі Дніпро - Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)Українська Новости Днепра про На трасі Дніпро - Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)Русский

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