На трасі Дніпро – Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)

Про це повідомили в Головному управління ДСНС у Миколаївській області.
Так, за даними миколаївських рятувальників, аварія сталася ввечері 15 березня на трасі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. ВАЗ зіткнувся із фурою та загорівся. Попередньо відомо, що водія вантажівки відправили в лікарню, а ось 19-річний кермувальник легковика згорів живцем.
Через півгодини пожежу вдалося загасити, втім, машина згоріла вщент.
На місці працювала поліція та швидка.
Нагадаємо, ми повідомляли про пожежу в Кривому Розі, під час якої згоріли торговельні павільйони на авторинку та авто. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.
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