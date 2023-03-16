На трасі Дніпро – Миколаїв ВАЗ зіткнувся з фурою та згорів вщент (ФОТО)

На трасі Дніпро-Миколаїв сталася смертельна ДТП

Про це повідомили в Головному управління ДСНС у Миколаївській області.

Так, за даними миколаївських рятувальників, аварія сталася ввечері 15 березня на трасі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. ВАЗ зіткнувся із фурою та загорівся. Попередньо відомо, що водія вантажівки відправили в лікарню, а ось 19-річний кермувальник легковика згорів живцем.

Через півгодини пожежу вдалося загасити, втім, машина згоріла вщент.

На місці працювала поліція та швидка.

Нагадаємо, ми повідомляли про пожежу в Кривому Розі, під час якої згоріли торговельні павільйони на авторинку та авто. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.

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