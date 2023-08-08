Мешканець Дніпра збив на смерть бабусю та її правнука: що йому загрожує

Водієві, який на смерть збив жінку та її правнука, оголосили про підозру.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Дніпрянину, який спричинив аварію на трасі Дніпро – Миколаїв, оголосили про підозру в скоєнні смертельного ДТП.

За даними слідства, 30 липня водій Honda їхав у напрямку Кривого Рогу, але порушив правила дорожнього руху та наїхав на жінку з дитиною, які переходили дорогу по “зебрі”.

Жінка померла на місці, а 10-річного хлопчика з численними травмами забрали до лікарні. Лікарі боролися за життя малого, але на жаль, дитина померла в реанімації.

Водія затримали, наразі він знаходиться під вартою без права внесення застави. Дніпрянину оголосили про підозру за статтею 286 КК України.

Його чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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