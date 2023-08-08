Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом “чіплявся” до підлітка: що відомо

У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом “чіплявся” до підлітка: що відомо

Сьогодні 13:54
просмотров

У четвер, 3 серпня, на Січеславській Набережній стався жахливий інцидент - 27-річний чоловік пограбував 16-річного хлопця, погрожуючи йому пістолетом.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що чоловік підійшов до підлітка, а потім, погрожуючи пістолетом, заволодів його телефоном. З місця злочину чоловік втік.

Хлопець звернувся до поліції. 7 серпня правоохоронці знайшли та затримали 27-річного підозрюваного. Викрадений у неповнолітнього телефон поліцейські вилучили. Як з’ясувалось, чоловік вже мав проблеми з законом.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом Українська Новости Днепра про У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Яку стипендію зможуть отримувати студенти у Дніпрі у 2023 році: платитимуть понад 4 тис грн на місяць
Новини Дніпра
Сьогодні 12:39
Яку стипендію зможуть отримувати студенти у Дніпрі у 2023 році: платитимуть понад 4 тис грн на місяць

До початку навчального року лишився місяць. Абітурієнти, які поступили на…

Мешканець Дніпра збив на смерть бабусю та її правнука: що йому загрожує
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
Мешканець Дніпра збив на смерть бабусю та її правнука: що йому загрожує

Водієві, який на смерть збив жінку та її правнука, оголосили…

У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнував
Новини Дніпра
Сьогодні 12:17
У Павлограді чоловік мало не вбив знайомого своєї колишньої дружини: приревнував

Жахливий інцидент стався вночі 7 серпня у Павлограді на вулиці…

Мешканець Дніпра закликав до збройного заколоту в Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 11:43
Мешканець Дніпра закликав до збройного заколоту в Україні

У Дніпрі викрили чоловіка, який закликав зі зброєю в руках…

Наверх