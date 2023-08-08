У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом “чіплявся” до підлітка: що відомо

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зазначається, що чоловік підійшов до підлітка, а потім, погрожуючи пістолетом, заволодів його телефоном. З місця злочину чоловік втік.
Хлопець звернувся до поліції. 7 серпня правоохоронці знайшли та затримали 27-річного підозрюваного. Викрадений у неповнолітнього телефон поліцейські вилучили. Як з’ясувалось, чоловік вже мав проблеми з законом.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Слідство триває.
Читайте також:
Автор:
До початку навчального року лишився місяць. Абітурієнти, які поступили на…
Водієві, який на смерть збив жінку та її правнука, оголосили…
Жахливий інцидент стався вночі 7 серпня у Павлограді на вулиці…
У Дніпрі викрили чоловіка, який закликав зі зброєю в руках…