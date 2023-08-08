У Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом “чіплявся” до підлітка: що відомо

У четвер, 3 серпня, на Січеславській Набережній стався жахливий інцидент - 27-річний чоловік пограбував 16-річного хлопця, погрожуючи йому пістолетом.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що чоловік підійшов до підлітка, а потім, погрожуючи пістолетом, заволодів його телефоном. З місця злочину чоловік втік.

Хлопець звернувся до поліції. 7 серпня правоохоронці знайшли та затримали 27-річного підозрюваного. Викрадений у неповнолітнього телефон поліцейські вилучили. Як з’ясувалось, чоловік вже мав проблеми з законом.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.

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