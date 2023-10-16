В Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Пожалуйста, одевайтесь потеплее и берегите себя!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: сегодня, 16 октября, в Днепре и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

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