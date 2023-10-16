В Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: сегодня, 16 октября, в Днепре и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
Отмечается, что уровень опасности – первый (желтый).
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
Прогнозируется:
16 октября: облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура днем: по области 8-13°С, по городу 10-12°С.
17 октября: Облачно. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 9-14°С.
18 октября: Облачно. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 9-14°С.
Пожалуйста, одевайтесь потеплее и берегите себя!
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