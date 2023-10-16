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В Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Сегодня 10:20
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Берегите себя!

Новости Днепра про В Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: сегодня, 16 октября, в Днепре и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Отмечается, что уровень опасности – первый (желтый).

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Прогнозируется:

16 октября: облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура днем: по области 8-13°С, по городу 10-12°С.

17 октября: Облачно. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 9-14°С.

18 октября: Облачно. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 9-14°С.

Пожалуйста, одевайтесь потеплее и берегите себя!

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