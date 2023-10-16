Положил свою жизнь, чтобы продолжалась наша: на войне погиб 42-летний воин из Днепропетровской области

Во время выполнения боевого задания 10 октября возле населенного пункта Первомайское Донецкой области погиб старший лейтенант, командир взвода Максим Власенко. Ему было всего 42 года.
Об этом сообщил Сергей Резник, городской голова Новомосковска.
Мужественный воин отстаивал наше с вами право жить в свободном и суверенном государстве, ежедневно приближая Победу. Он положил свою жизнь, чтобы продолжалась наша, – написал Резник.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Максима.
Вечная память и слава Герою!
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