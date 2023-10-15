Двое сотрудников ФК «Кривбасс» отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию

По информации Youtube-канала KDK, речь идет о SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве.
Клуб обратился в полицию и пограничную службу, чтобы решить этот вопрос.
Журналисты говорят, что на следующие выезды в Лиге Чемпионов «Кривбасс» может остаться вообще без фотографа.
Недавно игрок юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько также скрылся после матча с «Антверпеном» в Юношеской лиге УЕФА.
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