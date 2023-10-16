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Поклав своє життя, щоб продовжувалося наше: на війні загинув 42-річний воїн із Дніпропетровщини

Сьогодні 10:00
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Вічна слава!

Новости Днепра про Поклав своє життя, щоб продовжувалося наше: на війні загинув 42-річний воїн із Дніпропетровщини

Під час виконання бойового завдання 10 жовтня поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області загинув старший лейтенант, командир взводу Максим Власенко. Йому було лише 42 роки.

Про це повідомив Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська.

Мужній воїн відстоював наше з вами право жити у вільній та суверенній державі, щодня наближаючи Перемогу. Він поклав своє життя, щоб продовжувалося наше, – написав Рєзнік.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Максима.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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Новости Днепра про Поклав своє життя, щоб продовжувалося наше: на війні загинув 42-річний воїн із ДніпропетровщиниУкраїнська

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