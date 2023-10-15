Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»

Об этом сообщает Федерация бодибилдинга Украины.
К золотой награде добытой в соревнованиях среди мастеров +35 лет днепрянка Любовь Попова добавила только одну медаль аналогичного сорта соревнуясь уже в открытой категории вуменс физик среди женщин, — говорится на сайте ФБУ.
Также 4 место в соревнованиях заняла днепрянка Елена Кушнирова.
Спортсменка серьезно занимается бодибилдингом всего 10 лет.
У новоиспеченной чемпионки также есть звание Мастер спорта по художественной гимнастике.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ…
Два сотрудника женского ФК "Кривбасс" отказались возвращаться в Украину после…
Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
В городе Кривой Рог мужчина выстрелил в дворовую собаку из…
В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ 21013".
Два сотрудника женского ФК "Кривбасс" отказались возвращаться в Украину после выездного матча в Швеции.
В Украине будут блокировать популярный сервис Linktree для Instagram и других соцсетей.
Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
В городе Кривой Рог мужчина выстрелил в дворовую собаку из пистолета на глазах у детей.
В реке Днепр возле пляжа "Мануиловский" нашли тело человека.
Пожар произошел на улице Эдуарда Фукса в городе Кривой Рог.
В Днепре пропала 16-летняя Карина Артеменко.
Вчера поздно вечером в городе Первотравенск произошло серьезное ДТП.
Сегодня ночью над Днепропетровщиной сбили БПЛА.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!