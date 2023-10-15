Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»

Спортсменка из города Кривой Рог Любовь Попова завоевала две "золотые" медали на престижном турнире.

Об этом сообщает Федерация бодибилдинга Украины.

К золотой награде добытой в соревнованиях среди мастеров +35 лет днепрянка Любовь Попова добавила только одну медаль аналогичного сорта соревнуясь уже в открытой категории вуменс физик среди женщин, — говорится на сайте ФБУ.

Также 4 место в соревнованиях заняла днепрянка Елена Кушнирова.

Спортсменка серьезно занимается бодибилдингом всего 10 лет.

У новоиспеченной чемпионки также есть звание Мастер спорта по художественной гимнастике.

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