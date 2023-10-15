В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу

В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ 21013".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Высоковольтной Соборного района.

В полицию обратился владелец автомобиля, который не увидел своего «железного коня» на парковке возле дома.

Патрульные оперативно задержали 21-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя.

В свое оправдание задержанный сказал, что просто «хотел прокатиться по городу».

Мужчины вручили подозрение по ч. 2 ст. 289 ККу (незаконное завладение транспортом). Теперь похитителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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