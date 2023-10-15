В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Высоковольтной Соборного района.
В полицию обратился владелец автомобиля, который не увидел своего «железного коня» на парковке возле дома.
Патрульные оперативно задержали 21-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя.
В свое оправдание задержанный сказал, что просто «хотел прокатиться по городу».
Мужчины вручили подозрение по ч. 2 ст. 289 ККу (незаконное завладение транспортом). Теперь похитителю грозит до 8 лет лишения свободы.
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