В Днепропетровской области 300 объектов могут лишить статуса исторических памятников

Часть исторических и культурных памятников могут изъять из перечня охраняемых. Речь идет об объектах, связанных с имперским прошлым. Как сообщили в Днепропетровском областном центре по охране историко-культурных ценностей, недавно специалисты рассмотрели 1400 памятников Днепропетровщины.
Из них представители специальной комиссии отобрали более 300 памятников, которые могут быть вычеркнуты из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Полный перечень не объявляли, но уже известно, что потерять свой статус могут «Детский приют православного общества» (сейчас — Корпус ДГТУ им. Арсеничева), где когда-то учился Брежнев, а также здание, где в 1917-18 году располагался штаб Красной Армии.
Перечень достопримечательностей, которые не отвечают требованиям нового мемориального законодательства, передадут в Минкульт, а уже потом представители министерства решат, нужно ли их лишать охранного статуса.
Напомним, ранее мы рассказывали о единственном в Днепре ломбарде, работавшем почти столетие.
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