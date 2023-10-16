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  • Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Сегодня 09:30
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Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Румынию вылетел второй эвакуационный борт с украинцами. В самолете – 155 граждан, из которых 107 женщин и 23 детей.

Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г. Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что помогли соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Также продолжается работа по поиску всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины.

Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Напомним, первый эвакуационный рейс с гражданами Украины улетел из Тель-Авива 14 октября. В Бухарест (Румыния) эвакуировано 207 граждан Украины, из них 63 детей.

Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Посольство подтвердило гибель одиннадцати граждан Украины в Израиле. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

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Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенкаУкраїнська Новости Днепра про Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенкаРусский

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