В Днепре и области на рынки могут внепланово посетить «ревизоры»

8 марта 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения». Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области, внеплановые проверки будут все равно проводить.
Принятое постановление не влияет на внеплановые проверки, которые должны провести специалисты после жалоб потребителей на некачественные товары.
Когда могут устроить проверку:
В Госпотребслужбе призывают обращаться в органы госрынка, если вы приобрели некачественную продукцию. Следует сохранить чеки, подтверждающие приобретение товара.
В Днепропетровской области учреждение, куда можно обращаться с жалобами, находится по адресу: 49006, г. Днепр, ул. Философская, 39-А
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