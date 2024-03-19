В Днепре и области на рынки могут внепланово посетить «ревизоры»

В Днепропетровской области могут проверять рынки.

8 марта 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения». Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области, внеплановые проверки будут все равно проводить.

Принятое постановление не влияет на внеплановые проверки, которые должны провести специалисты после жалоб потребителей на некачественные товары.

Когда могут устроить проверку:

после обращения потребителей: покупатели могут обратиться в Госпотребслужбу с жалобой на некачественный или опасный товар;

обращение органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций: они вправе инициировать проверку, если есть информация о продаже некачественной продукции;

информация о нанесшей ущерб продукции: если поступила информация о наличии некачественных товаров, то специалисты могут инициировать проверку сами.

В Госпотребслужбе призывают обращаться в органы госрынка, если вы приобрели некачественную продукцию. Следует сохранить чеки, подтверждающие приобретение товара.

В Днепропетровской области учреждение, куда можно обращаться с жалобами, находится по адресу: 49006, г. Днепр, ул. Философская, 39-А

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