Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області на ринки можуть позапланово навідатися “ревізори”

Сьогодні 12:16
просмотров

У Дніпропетровській області можуть перевіряти ринки.

Новости Днепра про У Дніпрі та області на ринки можуть позапланово навідатися

8 березня 2024 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”. Як повідомили в ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області, позапланові перевірки все одно проводитимуть. 

Ухвалена постанова не впливає на позапланові перевірки, які мають провести фахівці, після скарг споживачів на неякісні товари.

Коли можуть влаштувати перевірку:

  • після звернення споживачів: покупці можуть звернутися до Держспоживслужби зі скаргою на неякісний або небезпечний товар;
  • звернення органів влади, правоохоронних органів, громадських організацій: вони мають право ініціювати перевірку, якщо є інформація про продаж неякісної продукції;
  • інформація про продукцію, що завдала шкоди: якщо надійшла інформація про наявність неякісних товарів, то фахівці можуть ініціювати перевірку самі.

У Держспоживслужбі закликають звертатися до органів держринку, якщо ви придбали неякісну продукцію. Варто зберегти чеки, які підтверджують придбання товару. 

У Дніпропетровській області установа, куди можна звертатися зі скаргами, знаходиться за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області на ринки можуть позапланово навідатися Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Сall-центри», які діяли на Дніпропетровщині, ошукали громадян Латвії на 70 тис. євро: серед операторів – неповнолітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:34
    «Сall-центри», які діяли на Дніпропетровщині, ошукали громадян Латвії на 70 тис. євро: серед операторів – неповнолітня

    11 учасників злочинної організації судитимуть!

    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку

    На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали.

    У Дніпрі рятують військового, який втратив ноги та руки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:34
    У Дніпрі рятують військового, який втратив ноги та руки

    У Дніпрі рятують життя 53-річного чоловіка, який втратив усі кінцівки…

    Вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:27
    Вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО)

    Вибухотехніки поліції підірвали бойову частину та інші уламки "шахеда" на…

    Наверх