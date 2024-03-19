У Дніпрі та області на ринки можуть позапланово навідатися “ревізори”

У Дніпропетровській області можуть перевіряти ринки.

8 березня 2024 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”. Як повідомили в ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області, позапланові перевірки все одно проводитимуть.

Ухвалена постанова не впливає на позапланові перевірки, які мають провести фахівці, після скарг споживачів на неякісні товари.

Коли можуть влаштувати перевірку:

після звернення споживачів: покупці можуть звернутися до Держспоживслужби зі скаргою на неякісний або небезпечний товар;

звернення органів влади, правоохоронних органів, громадських організацій: вони мають право ініціювати перевірку, якщо є інформація про продаж неякісної продукції;

інформація про продукцію, що завдала шкоди: якщо надійшла інформація про наявність неякісних товарів, то фахівці можуть ініціювати перевірку самі.

У Держспоживслужбі закликають звертатися до органів держринку, якщо ви придбали неякісну продукцію. Варто зберегти чеки, які підтверджують придбання товару.

У Дніпропетровській області установа, куди можна звертатися зі скаргами, знаходиться за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А

Читайте також:

Українська

Автор: