У Дніпрі та області на ринки можуть позапланово навідатися “ревізори”

8 березня 2024 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”. Як повідомили в ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області, позапланові перевірки все одно проводитимуть.
Ухвалена постанова не впливає на позапланові перевірки, які мають провести фахівці, після скарг споживачів на неякісні товари.
Коли можуть влаштувати перевірку:
У Держспоживслужбі закликають звертатися до органів держринку, якщо ви придбали неякісну продукцію. Варто зберегти чеки, які підтверджують придбання товару.
У Дніпропетровській області установа, куди можна звертатися зі скаргами, знаходиться за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А
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