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В Днепре возникли проблемы с водой: подробности

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Новости Днепра про В Днепре возникли проблемы с водой: подробности

Сегодня, 22 сентября, в Днепре возникли проблемы с водой.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал»

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц и одного поселка:

  • ул. Янтарная, 71-81,
  • ул. Старочумацкая, 78-84,
  • ул. Холодильная, 55-61,
  • ул. Троицкая, 1-41,
  • ул. Вартовых Неба, 14, 41, 43,
  • просп. Героев, 4, 6, 30,
  • ул. Гагарина (Новоалександровка),
  • ул. Молодежная (Новоалександровка),
  • ул. Мостовая (Новоалександровка),
  • ул. Малиновая (Новоалександровка),
  • пос. Чапли,
  • ул. Л. Стромцова 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,
  • ул. Гидропарковая, 1,
  • ул. Березинская, 23-27,
  • ул. М. Лисиченко, 3-19,
  • ул. Крушельницкой, 1-10,
  • ул. Терещенковская, 2-26,
  • ул. Донецкое шоссе, 114-126.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому снижено давление на верхних этажах:

  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Нормативное давление будет восстановлено после окончания работ.

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

Новости Днепра про В Днепре возникли проблемы с водой: подробности

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