В Днепре возникли проблемы с водой: подробности

Сегодня, 22 сентября, в Днепре возникли проблемы с водой.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал»
В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц и одного поселка:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому снижено давление на верхних этажах:
Нормативное давление будет восстановлено после окончания работ.
Обновлено: также прекращено водоснабжение:
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