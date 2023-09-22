В Днепре возникли проблемы с водой: подробности

Нормативное давление будет восстановлено после окончания работ.

Также в связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому снижено давление на верхних этажах:

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц и одного поселка:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал»

Сегодня, 22 сентября, в Днепре возникли проблемы с водой.

К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

Погибшей было 67 лет.

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