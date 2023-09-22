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У Дніпрі виникли проблеми з водою: подробиці

Сьогодні 14:02
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водою: подробиці

Сьогодні, 22 вересня, у Дніпрі виникли проблеми з водою.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал” 

У зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання деяких вулиць та одного селища:

  • вул. Янтарна, 71-81,
  • вул. Старочумацька, 78-84,
  • вул. Холодильна, 55-61,
  • вул. Троїцька, 1-41,
  • вул. Вартових Неба, 14, 41, 43,
  • просп. Героїв, 4, 6, 30,
  • вул. Гагаріна (Новоолександрівка),
  • вул. Молодіжна (Новоолександрівка),
  • вул. Мостова (Новоолександрівка),
  • вул. Малинова (Новоолександрівка),
  • сел. Чаплі,
  • вул. Л. Стромцова 2, 2а, 2б, 2в, 4 ,4а, 4б, 4в, 4г, 6,
  • вул. Гідропаркова, 1,
  • вул. Березинська, 23-27,
  • вул. М. Лисиченко, 3-19,
  • вул. Крушельницької, 1-10,
  • вул. Терещенківська, 2-26,
  • вул. Донецьке шосе, 114-126.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинена ПНС на просп. Миру, 59. Тому знижено тиск на верхніх поверхах:

  • просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Нормативний тиск буде відновлено після закінчення робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водою: подробиціУкраїнська

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