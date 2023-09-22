У Дніпрі виникли проблеми з водою: подробиці

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Сьогодні, 22 вересня, у Дніпрі виникли проблеми з водою.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”

У зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання деяких вулиць та одного селища:

вул. Янтарна, 71-81,

вул. Старочумацька, 78-84,

вул. Холодильна, 55-61,

вул. Троїцька, 1-41,

вул. Вартових Неба, 14, 41, 43,

просп. Героїв, 4, 6, 30,

вул. Гагаріна (Новоолександрівка),

вул. Молодіжна (Новоолександрівка),

вул. Мостова (Новоолександрівка),

вул. Малинова (Новоолександрівка),

сел. Чаплі,

вул. Л. Стромцова 2, 2а, 2б, 2в, 4 ,4а, 4б, 4в, 4г, 6,

вул. Гідропаркова, 1,

вул. Березинська, 23-27,

вул. М. Лисиченко, 3-19,

вул. Крушельницької, 1-10,

вул. Терещенківська, 2-26,

вул. Донецьке шосе, 114-126.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинена ПНС на просп. Миру, 59. Тому знижено тиск на верхніх поверхах:

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Нормативний тиск буде відновлено після закінчення робіт.

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