В Днепре возле «Нагорки» на месте старинных поместий хотят построить новый ЖК: подробности

В Днепре возле "Нагорки" на месте старинных особняков хотят построить новый ЖК.

Старинные дома на «Нагорке» могут получить вторую жизнь. Здесь планируется построить новый ЖК, об этом сообщает gorod.dp.ua.

На перекрестке улиц Бригадной и Архитектора Петрова появится новый ЖК. Сейчас здесь расположен едва ли не единственный в городе квартал, где до сих пор есть дореволюционные одноэтажные поместья, сделанные из дерева, глины и обложенные кирпичом.

Это довольно престижный и дорогостоящий район, о застройке которого мечтает ряд архитекторов.

Старинные коттеджи находятся рядом с «Нагоркой». Дома хоть и выглядят аварийными и подлежащими сносу, но все они считаются исторически ценными сооружениями. Именно поэтому снести их нельзя. Почти всех жителей отсюда отселили, потому что здания уже аварийные.

Теперь же этот квартал получит «новое дыхание».

Согласно проекту, который презентовали на градсовете, здесь планируют построить новый ЖК, который позволит сохранить фасады этих старинных зданий.

Заказчик – ООО «Стоун Парк».

На участке в 0,49 гектара должны построить две многоэтажки на 8 и 13 этажей. В комплексе будет 200 однокомнатных квартир, 16 офисов, 9 магазинов и паркинг на 232 авто.

По словам архитекторов, они постараются соединить старинные дома с современной архитектурой. Похожий проект воплотили на улице Короленко.

Впрочем, архитекторам еще нужно согласовать проект с Минкультуры, а для этого нужно продумать, как максимально «сохранить характер исторической среды».

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