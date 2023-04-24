У Дніпрі біля “Нагорки” на місці старовинних маєтків хочуть збудувати новий ЖК: подробиці

У Дніпрі біля "Нагорки" на місці старовинних особняків планують побудувати новий ЖК.

Старовинні будинки на “Нагорці” можуть отримати друге життя. Тут планують побудувати новий ЖК, про це повідомляє gorod.dp.ua.

На перехресті вулиць Бригадної та Архітектора Петрова з’явиться новий ЖК. Наразі тут розташований чи не єдиний в місті квартал, де досі є дореволюційні одноповерхові маєтки, які зроблені з дерева, глини та обкладені цеглою.

Це досить престижний та дорогий район, про забудову якого мріє низка архітекторів.

Старовинні котеджі знаходяться поруч з “Нагоркою”. Будинки хоч і виглядають аварійними і такими, що підлягають знесенню, але всі вони вважаються історично цінними спорудами. Саме тому знести їх не можна. Майже всіх мешканців звідси відселили, бо будівлі вже аварійні.

Тепер же, цей квартал отримає “нове дихання”.

Згідно до проєкту, який презентували на містобудівній раді, тут планують побудувати новий ЖК, який збереже фасади цих старовинних будівель.

Замовник – ТОВ “Стоун Парк”.

На ділянці в 0,49 гектара мають звести дві багатоповерхівки на 8 та 13 поверхів. У комплексі буде 200 однокімнатних квартир, 16 офісів, 9 магазинів та паркінг на 232 авто.

За словами архітекторів, вони намагатимуться поєднати старовинні будинки з сучасною архітектурою. Схожий проєкт втілили на вулиці Короленка.

Втім, архітекторам ще треба узгодити проєкт з Мінкультури, а для цього треба продумати, як максимально “зберегти характер історичного середовища”.

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