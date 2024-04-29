Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь…

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