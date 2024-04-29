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Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды

Сегодня 12:58
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Из-за ремонтных работ часть жителей правого берега Днепра будет временно без воды.

Новости Днепра про Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды

Масштабное отключение воды из-за ремонтных работ анонсировали в КП «Днепропроводоканал».

Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводах. Из-за этого с 01:00 30 апреля будет временно ограничено водоснабжение части потребителей правого берега города Днепр.

Пониженное давление и перебои водоснабжения будут:

  • Чечеловский район – нагорная часть от улицы Независимости до улицы Энергетическая;
  • Центральный район – нагорная часть выше проспекта Филиппа Орлика до улицы Независимости;
  • Шевченковский район – нагорная часть от улицы Нила Армстронга до Запорожского шоссе.
  • Соборный район – нагорная часть проспекта Науки, улица Героев спасателей и прилегающие к ним;

Полностью не будет воды:

  • ж/м 12 Квартал;
  • Запорожское шоссе включая ж/м Тополь – 1, 2, 3;
  • ж/м Сокол 1,2;
  • частный сектор поселков: Мирное, Опытное, Сурско-Литовское, Новоалександровка, Братское, Ракшевка, Волосское, Старые Кодаки, Сажевка, Авиаторское.

Если не будет проблем, воду начнут возвращать в 10 утра 1 мая. Однако объем работ немалый, так что сроки восстановления водоснабжения могут «подвинуться». Жителей указанных улиц призывают сделать запасы.

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Новости Днепра про Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без водыУкраїнська Новости Днепра про Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без водыРусский

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