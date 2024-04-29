Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды

Масштабное отключение воды из-за ремонтных работ анонсировали в КП «Днепропроводоканал».
Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводах. Из-за этого с 01:00 30 апреля будет временно ограничено водоснабжение части потребителей правого берега города Днепр.
Пониженное давление и перебои водоснабжения будут:
Полностью не будет воды:
Если не будет проблем, воду начнут возвращать в 10 утра 1 мая. Однако объем работ немалый, так что сроки восстановления водоснабжения могут «подвинуться». Жителей указанных улиц призывают сделать запасы.
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