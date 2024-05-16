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Как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства»

Сегодня 09:13
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Благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства" украинцы могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Новости Днепра про Как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает

Сейчас в программу входят лекарства по следующим направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; несахарный диабет, диабет I и II типа; хронические обструктивные заболевания легких; обезболивающие для паллиативных пациентов; расстройства психики и поведения, эпилепсия; болезнь Паркинсона, иммуносупрессивные препараты и тому подобное.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства».

Отмечается, что аптеки, которые участвуют в программе реимбурсации, можно узнать визуально: они имеют на дверях наклейку «Здесь есть «Доступные лекарства», а те, где можно получить инсулин, наклейку «+Инсулины».

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ также можно:

  1. позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека, которая имеет договор и отпускает лекарства по необходимому направлению;
  2. через дашборд на сайте НСЗУ. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации. Дашборд покажет аптеки, которые соответствуют вашему запросу, с адресами и контактами;
  3. через чат-бот “Спитай Гриця”. Выполняйте указания чат-бота и он укажет, где ближайшая аптека.

Важно: чтобы получить лекарства по программе реимбурсации необходимо иметь электронный рецепт!

Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут получить «Доступные лекарства» для родных в аптеке: инструкция от НСЗУ.

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