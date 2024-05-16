Сейчас в программу входят лекарства по следующим направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; несахарный диабет, диабет I и II типа; хронические обструктивные заболевания легких; обезболивающие для паллиативных пациентов; расстройства психики и поведения, эпилепсия; болезнь Паркинсона, иммуносупрессивные препараты и тому подобное.
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства».
Отмечается, что аптеки, которые участвуют в программе реимбурсации, можно узнать визуально: они имеют на дверях наклейку «Здесь есть «Доступные лекарства», а те, где можно получить инсулин, наклейку «+Инсулины».
Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ также можно:
Важно: чтобы получить лекарства по программе реимбурсации необходимо иметь электронный рецепт!
Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут получить «Доступные лекарства» для родных в аптеке: инструкция от НСЗУ.
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