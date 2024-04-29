Набирайте ванни: майже половина правобережного Дніпра та передмістя буде без води
Через ремонтні роботи частина жителів правого берега Дніпра тимчасово буде без води.
Масштабне відключення води через ремонтні роботи анонсували в КП “Дніпроводоканал”.
Причина проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах. Чере це з 01:00 години 30 квітня буде тимчасово обмежено водопостачання частини споживачів правого берега міста Дніпро.
Знижений тиск та перебої водопостачання будуть:
Чечелівський район – нагірна частина від вулиці Незалежності до вулиці Енергетична; Центральний район – нагірна частина вище від проспекту Пилипа Орлика до вулиці Незалежності; Шевченківський район – нагірна частина від вулиці Ніла Армстронга до Запорізького шосе. Соборний район – нагірна частина проспекту Науки, вулиця Героїв рятувальників та прилеглі до них;
Повністю не буде води:
ж/м 12 Квартал; Запорізьке шосе включаючи ж/м Тополя – 1, 2, 3; ж/м Сокіл 1,2; приватний сектор селищ: Мирне, Дослідне, Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка, Авіаторське.
Якщо не буде проблем, то воду почнуть повертати о 10 ранку 1 травня. Однак обсяг робіт чималий, тож терміни відновлення водопостачання можуть “посунутися”. Жителів вказаних вулиць закликають зробити запаси.
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