Набирайте ванни: майже половина правобережного Дніпра та передмістя буде без води

Через ремонтні роботи частина жителів правого берега Дніпра тимчасово буде без води.

Масштабне відключення води через ремонтні роботи анонсували в КП “Дніпроводоканал”.

Причина проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах. Чере це з 01:00 години 30 квітня буде тимчасово обмежено водопостачання частини споживачів правого берега міста Дніпро.

Знижений тиск та перебої водопостачання будуть:

Чечелівський район – нагірна частина від вулиці Незалежності до вулиці Енергетична;

Центральний район – нагірна частина вище від проспекту Пилипа Орлика до вулиці Незалежності;

Шевченківський район – нагірна частина від вулиці Ніла Армстронга до Запорізького шосе.

Соборний район – нагірна частина проспекту Науки, вулиця Героїв рятувальників та прилеглі до них;

Повністю не буде води:

ж/м 12 Квартал;

Запорізьке шосе включаючи ж/м Тополя – 1, 2, 3;

ж/м Сокіл 1,2;

приватний сектор селищ: Мирне, Дослідне, Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка, Авіаторське.

Якщо не буде проблем, то воду почнуть повертати о 10 ранку 1 травня. Однак обсяг робіт чималий, тож терміни відновлення водопостачання можуть “посунутися”. Жителів вказаних вулиць закликають зробити запаси.

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