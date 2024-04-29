Житель Днепра отбился стулом от мужчины, разгуливавшего по улице с мачете

В Днепре на Соколе разгуливал мужчина с мачете.

В понедельник, 29 апреля, на ж/м Сокол-2 видели мужчину, разгуливавшего с мачете. Прохожий пытался попросить незнакомца спрятать острый предмет, но неадекват замахнулся на днепрянина с ножом.

Горожанину удалось отбиться от него стулом. Мужчина выбил из рук нападающего мачете, а тем временем на помощь прибежали очевидцы конфликта, которые скрутили дебошира и свергли его на землю. Об этом пострадавший рассказал в соцсетях.

К счастью, обошлось без пострадавших. Вызвали ли на место правоохранителей – не уточняется.

Осторожно! На видео нецензурная лексика.

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